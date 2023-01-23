『ゼンスイ nano LeviL ナノ レビル 300 ブルーホワイト 送料無料 但、一部地域除【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 10時 51分に出品され04月01日 10時 51分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
水草育成特化型LED
極限の照度とブルー光が色彩豊かな生体を美しく幻想的に魅せる
進化した圧倒的な明るさ 従来品の約3倍
〇海水魚・サンゴが華やかに輝く
生体が持つ本来の色をより美しく魅せる
2:1の割合で配置された青白のハイブリッド光
〇サンゴが満足する波長バランス
あらゆる蛍光タンパクと光合成に有効な波長が、
サンゴの色揚げを促進させ、色彩を美しく成長させる
特徴
・コの字型の透明リフトアップがLEDを宙に浮いている感覚にさせ、
スマートで美しいアクアリウムを楽しめる
・景観を邪魔するコードを背面に配置した画期的なデザインが
独創的な空間を生み出し、新感覚のアクアリウムを体験できる
・放熱性に優れたシルバーカラーのアルミニウムボディが更に上品さを感じさせる
・手元操作のON/OFFスイッチ
・ガラス厚に関係なく、枠付き水槽、フレームレス水槽に設置可能
仕様
|用途
|屋内観賞魚水槽用照明
|寿命
|約40，000時間
（使用環境により異なります）
|本体サイズ(W×D×Hmm)
|304×110×16.5
|本体重量(g)
|385
|LED素子数
|48
|電源アダプター
|入力 AC100V…50/60Hz
出力 DC12V…2000mA
|定格消費電力(±5%)
|21.4W
|全光束(ルーメン)
|1240lm
|色温度(ケルビン)
|10000K
|演色性(Ra)
|32.5
|電気料金目安(1ヶ月)
※稼働時間1日10時間×30日
(1kwh＝25円で計算)
|218
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4934743017246
商品コード
nanolevil300bw
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落札価格7546円
750 入札履歴
終了
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