『ゼンスイ nano LeviL ナノ レビル 300 ブルーホワイト 送料無料 但、一部地域除【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 10時 51分に出品され04月01日 10時 51分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 水草育成特化型LED

極限の照度とブルー光が色彩豊かな生体を美しく幻想的に魅せる

進化した圧倒的な明るさ 従来品の約3倍



〇海水魚・サンゴが華やかに輝く

生体が持つ本来の色をより美しく魅せる

2:1の割合で配置された青白のハイブリッド光





〇サンゴが満足する波長バランス

あらゆる蛍光タンパクと光合成に有効な波長が、

サンゴの色揚げを促進させ、色彩を美しく成長させる







特徴

・コの字型の透明リフトアップがLEDを宙に浮いている感覚にさせ、

スマートで美しいアクアリウムを楽しめる

・景観を邪魔するコードを背面に配置した画期的なデザインが

独創的な空間を生み出し、新感覚のアクアリウムを体験できる

・放熱性に優れたシルバーカラーのアルミニウムボディが更に上品さを感じさせる

・手元操作のON/OFFスイッチ

・ガラス厚に関係なく、枠付き水槽、フレームレス水槽に設置可能





仕様

用途 屋内観賞魚水槽用照明 寿命 約40，000時間

（使用環境により異なります） 本体サイズ(W×D×Hmm) 304×110×16.5 本体重量(g) 385 LED素子数 48 電源アダプター 入力 AC100V…50/60Hz

出力 DC12V…2000mA 定格消費電力(±5%) 21.4W 全光束(ルーメン) 1240lm 色温度(ケルビン) 10000K 演色性(Ra) 32.5 電気料金目安(1ヶ月)

※稼働時間1日10時間×30日

(1kwh＝25円で計算)

218 商品カテゴリ 株式会社大谷錦鯉店 飼育用品 照明 水槽用蛍光灯 ペット用品、生き物 熱帯魚、アクアリウム用品 ライト、照明器具 照明、ライト本体

JANコード/ISBNコード 4934743017246

商品コード nanolevil300bw