『セレクトバランス エイジングケア チキン 小粒 7kg 犬想いオリジナル 今治ハンドタオルセットタオルカラー ネイビー正規品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 23時 23分に出品され03月04日 23時 23分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
セレクトバランス エイジングケア チキン 小粒 7kg 犬想いオリジナル 今治ハンドタオルセットタオルカラー ネイビー正規品
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.50 cm
横幅 : 42.00 cm
奥行 : 52.00 cm
重量 : 7.21 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7546円
444 入札履歴
終了
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