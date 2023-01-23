『犬 革 2頭引き 首輪 名前入り 牛本革 Jewerly 首輪 ＆ 2頭引きリード セット 超小型犬 ~ 小型犬 3頭引き 多頭用リード カップラー ツインリード 名入れ 迷子【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 07時 46分に出品され05月03日 07時 46分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在574件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・革製首輪と2頭引きリードセット

・名前と電話番号の無料刻印(リードのみ)

・サイズカスタマイズ(※注)可

・丈夫な背面部分の皮革を使用

・金具はシルバー色を使用

※首輪サイズはヌード実寸より1〜2cm程度の余裕を持たせた首周りが、調節穴4穴の2番目程度がお勧め

※ナチュラルは次第に茶褐色に変化

※ご注文後の染色・作成となり、3〜7営業日程度お時間を頂きます

※気温や湿度等により、若干色目が異なる場合があります

※金具は変更になる場合があります(※注1)



色

ピンク/オレンジ/ブルー/グリーン/ナチュラル/ホワイト/レッド/ブラウン/ブラック

サイズ

首輪

(超小型)1cm幅2mm厚/約14g/耐荷重約3kg/首周り：14〜20cm

(小型)1cm幅3mm厚/約19g/耐荷重約5kg/首周り：20〜28cm

リード

長さ(共通)：130cm(持ち手：70cm/1.5cm幅/3mm厚 カップラー：60cm/1cm幅/3mm厚)

(超小型)耐荷重3kg/1頭 重さ/約139g

(小型)耐荷重5kg/1頭 重さ/約171g

素材

牛ヌメ革



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