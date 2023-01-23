『トリミングシザー 白鳥 SUPER2F【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 18時 11分に出品され03月31日 18時 11分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
わずか23gの超軽量モデル。
最後の仕上げ作業向きの軽量ミニカットシザーです。
※こちらの商品は特典としてキョンセーム革（12×12）が付いてきます。
東京理器「白鳥」SUPER2F
全長：120mm
サイズ：4.5インチ
刃渡り：48mm
重量：23g
材質：
【刃】ステンレス高品質刃物銅
【ハンドル】亜鉛ダイカスト材クロームメッキ仕上げ
※こちらの商品には、保証書、研ぎ券などはございません。
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¥ 7546
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落札価格7546円
647 入札履歴
終了
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