『WNPETHOME Calming Dog Bed & Cat Bed，Small Dog Bed Donut Design Faux Fur Ant【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 01時 28分に出品され03月23日 01時 28分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在474件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 WNPETHOME Calming Dog Bed & Cat Bed，Small Dog Bed Donut Design Faux Fur Anti-Anxiety Dog Bed，Fluffy Pet Cushion Dog Bed for Small Dogs and Cats (20 x 20 inch， Light Coffee) ブランド名 商品コメント 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab ペット・ガーデニング ペット用品、生き物 犬用品 ベッド、マット、カバー ベッド、クッション

商品コード YS0000021734536990