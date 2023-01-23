『ドッグフード 成犬 小型犬用 1〜6歳まで チキン ( 5kg*3袋セット )/ サイエンスダイエット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 10時 51分に出品され04月07日 10時 51分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ドッグフード 成犬 小型犬用 1〜6歳まで チキン(ドックフード)/犬用品/ブランド：サイエンスダイエット/【発売元、製造元、輸入元又は販売元】日本ヒルズ・コルゲート/・単品JAN：52742030388/【ドッグフード 成犬 小型犬用 1〜6歳まで チキンの商品詳細】栄養バランスに優れた製品で、小型犬の成犬におすすめ1〜6歳までのトイプードル、チワワやミニチュアダックスフンドといった小型犬種に対応高品質なたんぱく質を使用し、引き締まった筋肉を維持カルシウムやグルコサミン、コンドロイチン硫酸を含み、健康な骨や関節をサポートビタミンD＆Cを配合し、歯と歯ぐきの健康を維持ビタミンEとオメガ3&6脂肪酸を含み、健康な皮膚と美しい被毛をサポート消化に良い高品質な自然素材を、小さく食べやすい粒に凝縮/cate10100