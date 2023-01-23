『キャットタワー 据え置き 木製 猫タワー 爪とぎポール 宇宙船付き 多頭飼い 高さ147cm クリアボウル 展望台 隠れ家 上りやすい 大型猫 子猫 安定感抜群【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 22時 43分に出品され04月09日 22時 43分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・素材
支柱 : 紙管、麻紐
板材 : パーティクルボード
・カラー: ナチュラル
・商品サイズ: 147*60*46cm
・梱包数: 1
・梱包サイズ: 66*54*37cm
・重量（N.W.）: 19kg
・重量（G.W.）: 20kg
・生産国: 中国
・組立品/完成品: 組立品
・耐荷重: 20kg
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落札価格7546円
282 入札履歴
終了
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