『CD/Plastic Tree/doorAdore (CD+DVD) (歌詞付) (完全生産限定盤B) 【Pアップ】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月06日 18時 00分に出品され04月06日 18時 00分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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