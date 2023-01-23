『CD/アニメ/NEON GENESIS EVANGELION SOUNDTRACK 25th ANNIVERSARY BOX【Pアップ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月01日 18時 44分に出品され05月01日 18時 44分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
アニメ (高橋洋子、MISATO、Rei、ASUKA、Rei、Aya、Aki、LOREN & MASH、ARIANNE)
2020年10月7日 発売
『エヴァンゲリオン』シリーズ25周年アニバーサリー企画第1弾!
2020年、エヴァンゲリオンがついに終結!
90年代に大好評を博した『新世紀エヴァンゲリオン』サウンドトラックシリーズがすでに廃盤になっている作品も含め、リバイバル企画としてCD-BOXとして復刻!
CD:1
1.残酷な天使のテーゼ(Directors Edit. Version)
2.FLY ME TO THE MOON 2020(新規歌唱録音(2020年収録))
3.ANGEL ATTACK
4.Rei I
5.Hedgehogs Dilemma
6.BAREFOOT IN THE PARK
7.RITSUKO
8.MISATO
9.ASUKA STRIKES!
10.NERV
11.TOKYO-3
12.I.SHINJI
13.EVA-01
14.A STEP FORWARD INTO TERROR
15.EVA-02
16.DECISIVE BATTLE
17.EVA-00
18.THE BEAST
19.MARKING TIME，WAITNG FOR DEATH
20.Rei II
21.FLY ME TO THE MOON(Instrumental)
22.次回予告
23.FLY ME TO THE MOON(YOKO TAKAHASHI Acid Bossa Versio
CD/アニメ/Pretty rhythm Special Complete CD BOX【Pアップ
¥ 7546
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¥ 7546
CD/アニメ/Pretty rhythm Special Complete CD BOX
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【取寄商品】CD/ヘルヴォル グラン・エプレ/Diverse (CD+Blu-ray)【Pアップ】
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【取寄商品】CD/一柳隊/Cherish (CD+Blu-ray)【Pアップ
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NEON GENESIS EVANGELION SOUNDTRACK 25th ANNIVERSARY BOX （アニメーション）
¥ 7546
落札価格7546円
516 入札履歴
終了
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