CD/アニメ/NEON GENESIS EVANGELION SOUNDTRACK 25th ANNIVERSARY BOX【Pアップ【コストコ お買い得】

商品情報

アニメ (高橋洋子、MISATO、Rei、ASUKA、Rei、Aya、Aki、LOREN & MASH、ARIANNE)

2020年10月7日 発売



『エヴァンゲリオン』シリーズ25周年アニバーサリー企画第1弾!

2020年、エヴァンゲリオンがついに終結!

90年代に大好評を博した『新世紀エヴァンゲリオン』サウンドトラックシリーズがすでに廃盤になっている作品も含め、リバイバル企画としてCD-BOXとして復刻!



CD:1

1.残酷な天使のテーゼ(Directors Edit. Version)

2.FLY ME TO THE MOON 2020(新規歌唱録音(2020年収録))

3.ANGEL ATTACK

4.Rei I

5.Hedgehogs Dilemma

6.BAREFOOT IN THE PARK

7.RITSUKO

8.MISATO

9.ASUKA STRIKES!

10.NERV

11.TOKYO-3

12.I.SHINJI

13.EVA-01

14.A STEP FORWARD INTO TERROR

15.EVA-02

16.DECISIVE BATTLE

17.EVA-00

18.THE BEAST

19.MARKING TIME,WAITNG FOR DEATH

20.Rei II

21.FLY ME TO THE MOON(Instrumental)

22.次回予告

23.FLY ME TO THE MOON(YOKO TAKAHASHI Acid Bossa Versio