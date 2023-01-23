『★CD/KEN THE 390/15th anniversary DREAM BOY BEST 2012-2020 (3CD+DVD) (LPサイズ特殊ジャケット) (生産限定盤)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 15時 30分に出品され03月22日 15時 30分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在658件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
KEN THE 390 (ケンザサンキューマル けんざさんきゅーまる)
2020年5月27日 発売
2020年のリリース第1弾は、自身の歴史を振り返る(DREAM BOY)時代のベスト盤。
『フリースタイルダンジョン』でお馴染みのR-指定(Creepy Nuts)、T-PABLOW(BAD HOP)、ERONE、FORK(ICE BAHN)や、ZORN、NORIKIYO、SWAY、AKLOといった錚々たるメンツから、SKY-HI+KREVA+Mummy-Dという他ではありえない組み合わせが一同に会した楽曲、MVが人気の楽曲等、KEN THE 390だからこそ実現した楽曲を惜しげもなく収録。
更には、アニメ『CYBORG009 CALL OF JUSTICE』とのコラボ曲等も余すことなく収録したまさにコンプリートなベスト盤、とどめには新曲も追加しフルボリュームでお届け。
CD:1
1.Re:verse feat.漢 a.k.a. GAMI
2.インファイト feat.ERONE， FORK， 裂固 & Mr.Q
3.Make Some Noise feat.ZORN & NORIKIYO
4.Shock feat.SKY-HI， KREVA & Mum
桑田佳祐 / いつも何処かで（生産限定盤） [レコード 12inch]
¥ 7546
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落札価格7546円
658 入札履歴
終了
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