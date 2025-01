★CD/KEN THE 390/15th anniversary DREAM BOY BEST 2012-2020 (3CD+DVD) (LPサイズ特殊ジャケット) (生産限定盤)【2025年の人気アイテム】

商品情報

KEN THE 390 (ケンザサンキューマル けんざさんきゅーまる)

2020年5月27日 発売



2020年のリリース第1弾は、自身の歴史を振り返る(DREAM BOY)時代のベスト盤。

『フリースタイルダンジョン』でお馴染みのR-指定(Creepy Nuts)、T-PABLOW(BAD HOP)、ERONE、FORK(ICE BAHN)や、ZORN、NORIKIYO、SWAY、AKLOといった錚々たるメンツから、SKY-HI+KREVA+Mummy-Dという他ではありえない組み合わせが一同に会した楽曲、MVが人気の楽曲等、KEN THE 390だからこそ実現した楽曲を惜しげもなく収録。

更には、アニメ『CYBORG009 CALL OF JUSTICE』とのコラボ曲等も余すことなく収録したまさにコンプリートなベスト盤、とどめには新曲も追加しフルボリュームでお届け。



CD:1

1.Re:verse feat.漢 a.k.a. GAMI

2.インファイト feat.ERONE, FORK, 裂固 & Mr.Q

3.Make Some Noise feat.ZORN & NORIKIYO

4.Shock feat.SKY-HI, KREVA & Mum