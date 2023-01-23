『【取寄商品】CD/ヘルヴォル グラン・エプレ/Diverse (CD+Blu-ray)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 11時 22分に出品され04月05日 11時 22分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在658件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ヘルヴォル グラン・エプレ (ヘルボル/グランエプレ へるぼる/ぐらんえぷれ)
2022年8月3日 発売
アクションドール、アニメ、舞台、アプリゲームで連動し、様々なメディアで展開中!
”武器×美少女”をテーマに少女たちの終わりない戦いを具現化したアクションドールシリーズ『アサルトリリィ』を、多種多様な展開で広大な世界観を描くメディアミックスプロジェクト「アサルトリリィプロジェクト」から、ヘルヴォルとグラン・エプレの合同アルバムがリリース!
ヘルヴォルの迫力のあるサウンドと、グラン・エプレの元気いっぱいの可愛らしいアイドルソングを連続で楽しめる、キャラクター10人の各ソロ曲を収録。
”リリィ”の多彩さが詰まった1枚!!
CD:1
1.Vertical Line
2.ひだまり
3.Gonna be OK!
4.Good-bye My Rainy Days
5.hope
6.摩訶不
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¥ 7546
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¥ 7546
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一柳隊 Cherish ［CD+Blu-ray Disc］ CD
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落札価格7546円
658 入札履歴
終了
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