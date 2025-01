【取寄商品】CD/ヘルヴォル グラン・エプレ/Diverse (CD+Blu-ray)【2025年の人気アイテム】

商品情報

ヘルヴォル グラン・エプレ (ヘルボル/グランエプレ へるぼる/ぐらんえぷれ)

2022年8月3日 発売



アクションドール、アニメ、舞台、アプリゲームで連動し、様々なメディアで展開中!

”武器×美少女”をテーマに少女たちの終わりない戦いを具現化したアクションドールシリーズ『アサルトリリィ』を、多種多様な展開で広大な世界観を描くメディアミックスプロジェクト「アサルトリリィプロジェクト」から、ヘルヴォルとグラン・エプレの合同アルバムがリリース!

ヘルヴォルの迫力のあるサウンドと、グラン・エプレの元気いっぱいの可愛らしいアイドルソングを連続で楽しめる、キャラクター10人の各ソロ曲を収録。

”リリィ”の多彩さが詰まった1枚!!



CD:1

1.Vertical Line

2.ひだまり

3.Gonna be OK!

4.Good-bye My Rainy Days

5.hope

6.摩訶不