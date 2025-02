Ballad D（初回限定盤／Special Edition／CD＋DVD） MORRIE【コストコ お買い得】

商品情報

種別:CD 邦楽J-POP 発売日:2022/09/07 販売元:ハピネット・メディアマーケティング 登録日:2022/06/02 MORRIE モーリー バラード ディー MORRIE CD 特典:歌詞付/ライナーノーツ/フォトブック(7インチサイズ) 表紙含む40P 内容:Serafine/Embryo Burning/Luna Madness/Heaven/I’m In A Coma/Promised Land/夢鬼歌/Sleep In The Sky/Skeleton Circus/Beyond The Reincarnation/I Can Hear The Rain/冥合/Serafine (Music Video解説:ソロ30周年のアニバーサリーを経て、MORRIE自身初となるDEAD ENDセルフカヴァーアルバム。本作はプロデューサーに岡野ハジメを迎え、孤高のカリスマMORRIE自らセレクトしたDEAD ENDの数ある名曲から選りすぐりの全12曲を収録。1984年に結成、シーンを席巻し、いまだフォロアーが後を絶たない伝説的バンドDEAD ENDの名曲の数々に、シンプルな編成ながらソリッドかつ濃密なアレンジを展開。ゲストにはSUGIZO、咲人、Heather Paauweらを迎え、2020年に永眠したギタリスト 足立“YOU”祐二に捧げるべく