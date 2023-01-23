『commmons:schola vol.17 Ryuichi Sakamoto .. ／ オムニバス (CD)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 17時 20分に出品され04月30日 17時 20分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:CD/アルバム発売日:2018/03/21収録曲: / 弦楽四重奏曲 第14番 ニ短調 D.810≪死と乙女≫〜第1楽章 アレグロ / 歌曲集≪白鳥の歌≫D.957〜第13曲 ドッペルゲンガー / 前奏曲 嬰ハ短調 作品45 / 子守歌 変ニ長調 作品57 / 歌曲集≪詩人の恋≫作品48 〜第5曲 心を潜めよう / ピアノ三重奏曲 第3番 ト短調 作品110〜第1楽章 / 楽劇≪トリスタンとイゾルデ≫WWV 90〜第1幕への前奏曲 / 楽劇≪トリ
12LP Johann Sebastian Bach Die Neue Bach-Edition 4130131 ARCHIV Germany Vinyl 未開封 /03120
¥ 7546
CD Spanish Philharmonic Orchestra Overture to the opera Happy KICC2215 Japan /00110
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欧9discs CD Complete Erato Recordings Complete Erato Recordings 2564695917 Erato 紙ジャケ /00990
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CD ケンペン(パウル・ファン)， チャイコフスキー; ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 チャイコフスキー:弦楽のためのセレナード UCCP3428 /00110
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3CD Moscow Broadcasting Symphony Orchestra Sibelius VICC401102 Japan /00330
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CD ベーム(カール)， ベートーヴェン; ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ベートーヴェン:交響曲第第5番・第7番 UCCG3733 /00110
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2discs CD Staatskapelle Dresden Engelbert Humperdinck - H?nsel und Gretel 835074 TELDEC /00220
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CD Brahms - Milstein， Bruch Brahms & Bruch Violin Concerto TOCE7163 Seraphim /00110
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欧CD Szymanowski シマノフスキ Masques， 4mazurkas: Wesolowski(P) PIA5092 Pianovox 未開封 /00110
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【中古】 Box Set Classical / ニューヨーク・フィルハーモニック創立175年アニヴァーサリー・エディション(65CD)
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【中古】 Mozart モーツァルト / モーツァルト全集（１７０ＣＤ） 〔CD〕
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2discs CD フェドセーエフ(ウラディーミル)， パイク(クン=ウー)， モスクワ放送交響楽団; ラフマニノフ ラフマニノフ:ピアノ協奏曲全集 /00220
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5discs CD フルトヴェングラー， ベートーヴェン; フルトヴェングラー指揮 ベートーヴェン:交響曲全集 フルトヴェングラー指揮 /00220
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伊3discs CD Lener Quartet， Kleiber， Andreas Meyer-Hermann， Treptow; Helena Braun Wagner: Tristan & Isolde /00330
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独3discs CD Beirer， Bjoner， Wiener; Klein Wagner: Tristan & Isolde /00330
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4CD Alfred Brende MOZART:Great Piano Concerti: Nos.17 - 27 Import /00440
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輸入5discs CD Mozart Requiem， Messe K.427， Messe Du Couronnement， Sonat /00250
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5CD Sergei Vasilyevich Rachmaninoff Complete Symphonies EXCL00018 Exton UK /00430
¥ 7546
落札価格7546円
414 入札履歴
終了
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