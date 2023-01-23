『commmons:schola vol.17 Ryuichi Sakamoto .. ／ オムニバス (CD)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 17時 20分に出品され04月30日 17時 20分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 種別:CD/アルバム発売日:2018/03/21収録曲: / 弦楽四重奏曲 第14番 ニ短調 D.810≪死と乙女≫〜第1楽章 アレグロ / 歌曲集≪白鳥の歌≫D.957〜第13曲 ドッペルゲンガー / 前奏曲 嬰ハ短調 作品45 / 子守歌 変ニ長調 作品57 / 歌曲集≪詩人の恋≫作品48 〜第5曲 心を潜めよう / ピアノ三重奏曲 第3番 ト短調 作品110〜第1楽章 / 楽劇≪トリスタンとイゾルデ≫WWV 90〜第1幕への前奏曲 / 楽劇≪トリ