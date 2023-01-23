『ELCAMINO (HIPHOP) ELCAMINO (HIPHOP) WALKING ON WATER WALKING ON WATER【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 19時 18分に出品され03月04日 19時 18分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在667件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ディスクユニオン新宿ソウル・ダンスミュージックショップからの出品です。 / 再生に影響のない程度のキズ、汚れ等がありますが、中古品としては概ね状態良好です。 / ケース、ジャケット、パッケージ等の外装に使用感があります。 / EX / EX / US-ORIGINAL / BLACK VINYL / 中古品のためジャケットやライナー、ケース等にキズや汚れがある場合もございますので予めご了承下さい / ※レコードは基本的には佐川急便での発送となります（沖縄のみクロネコヤマトでの配送となります）。 / ※店頭でも販売しておりますので、品切れの場合は返金処理にて対応いたしますのでご容赦頂けますようお願い申し上げます。※ゆうメールは配達まで5日前後かかります。土日配送ございません。追跡番号はございません。ポストへ投函させていただきます。 / ペーパーレスへの取り組みの為、納品書は同梱しておりません。必要なお客様はお手数ですが！より発行してください。 /
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落札価格7546円
667 入札履歴
終了
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