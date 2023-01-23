【あみあみ限定特典】BD『東京カラーソニック！！』 the Stage Vol.2 (Blu-ray Disc)[マーベラス]《０３月予約》【お歳暮】

商品情報

※あみあみ限定特典が付きます。

入荷次第出荷（発売予定：２４年０３月２０日）

お一人様 3 点まで（本店支店合計）

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仕様：2枚組 【収録時間】約140分

ブランド：マーベラス

原作：東京カラーソニック！！

型番：MJBD-40268

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