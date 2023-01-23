『遠藤賢司 遠藤賢司実況録音大全第一巻1968-1976【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月08日 05時 59分に出品され05月08日 05時 59分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ディスクユニオン下北沢店からの出品です。 / ペーパーレスへの取り組みの為、納品書は同梱しておりません。必要なお客様はお手数ですがより発行してください。 / 盤面には再生に問題ないレベルのキズが若干見られます。 / ケース、ジャケット、パッケージ等の外装に目立った使用感はありません。 / 廃盤 / LPサイズBOX色あせ/ライナー/会員証レプリカ/缶バッチなし/9CD+DVD+BOOKLET / 中古品のためジャケットやライナー、帯、ケース等にキズや汚れがある場合もございますのでご了承ください。 / まとめて梱包発送した場合でも商品1点毎に送料が発生しますので予めご了承ください。※店頭でも販売していますので品切れの場合はご容赦ください。 / ※日本郵便ゆうメールでの配送となります。３日〜５日程度の配送日数がかかります。 / 発売日：2007/01/13 / フォーマット：CD / レーベル：FUJI / 規格番号：FJ5 / 組枚数：1 / 国：JPN