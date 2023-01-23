『キン・ザ・ザ Blu-ray BOX ［2Blu-ray Disc+Tシャツ］＜限定生産盤＞ Blu-ray Disc【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 01時 30分に出品され03月12日 01時 30分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在271件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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発売日:2021年12月15日/商品ID:5248451/ジャンル:アニメ/キッズ (V)/フォーマット:Blu-ray Disc/構成数:3/レーベル:キングレコード/アーティスト:ゲオルギー・ダネリヤ、他/アーティストカナ:ゲオルギー・ダネリヤ/タイトル:キン・ザ・ザ Blu-ray BOX ［2Blu-ray Disc+Tシャツ］＜限定生産盤＞/タイトルカナ:キン ザ ザ ブルーレイ ボックス