『優良配送 DVD 帝都物語 (2DVD) 荒俣宏 東映ビデオ 4988101129010 PR【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 14時 37分に出品され03月04日 14時 37分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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[1]

「帝都物語 第一部 魔都篇」

声優：篠原恵美／置鮎龍太郎

監督：りんたろうほか

脚本：遠藤明範

原作：荒俣宏



「帝都物語 第二部 震災篇」

声優：篠原恵美／置鮎龍太郎監督：りんたろうほか

脚本：遠藤明範

原作：荒俣宏



[2]

「帝都物語 第三部 龍動篇」

声優：置鮎龍太郎／麻上洋子／緒方賢一ほか

監督：りんたろうほか

脚本：遠藤明範

原作：荒俣宏



「帝都物語 第四部 菩薩篇」

声優：置鮎龍太郎／麻上洋子／緒方賢一ほか

監督：りんたろうほか

脚本：りんたろうほか

原作：荒俣宏