『優良配送 DVD 帝都物語 (2DVD) 荒俣宏 東映ビデオ 4988101129010 PR【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 14時 37分に出品され03月04日 14時 37分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
国内正規品となります。（海賊品ではありません。）
お客様都合でのキャンセルは受けかねます。
新品未開封
[1]
「帝都物語 第一部 魔都篇」
声優：篠原恵美／置鮎龍太郎
監督：りんたろうほか
脚本：遠藤明範
原作：荒俣宏
「帝都物語 第二部 震災篇」
声優：篠原恵美／置鮎龍太郎監督：りんたろうほか
脚本：遠藤明範
原作：荒俣宏
[2]
「帝都物語 第三部 龍動篇」
声優：置鮎龍太郎／麻上洋子／緒方賢一ほか
監督：りんたろうほか
脚本：遠藤明範
原作：荒俣宏
「帝都物語 第四部 菩薩篇」
声優：置鮎龍太郎／麻上洋子／緒方賢一ほか
監督：りんたろうほか
脚本：りんたろうほか
原作：荒俣宏
DVD/OVA/ハイスコアガール EXTRA STAGE (本編ディスク+特典ディスク) (初回仕様版)【Pアップ】
¥ 7546
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ガルフォース1〜3 エターナル・ストーリー／ディストラクション／スターダスト・ウォー 宇宙章 [DVDセット]
¥ 7513
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¥ 7511
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¥ 7499
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¥ 7817
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¥ 7816
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¥ 7815
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¥ 7813
落札価格7546円
292 入札履歴
終了
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