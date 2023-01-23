『[国内盤ブルーレイ]ヴァイオレット・エヴァーガーデン(2)[2枚組]【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月05日 12時 19分に出品され04月05日 12時 19分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【品番】 PCXE-50812



【JAN】 4988013074613



【発売日】 2018年05月02日



【アーティスト】

吉田玲子|子安武人|浪川大輔|鶴岡陽太|遠藤綾|茅原実里|石立太一|内山昂輝|石川由依|戸松遥|斎藤滋|米田侑加|渡邊美希子|エヴァン・コール|暁佳奈|高瀬亜貴子|藤田春香|船本孝平



【収録内容】

［1］

〈第4話〉〜〈第7話〉

［2］特典ディスク

【関連キーワード】：吉田玲子|子安武人|浪川大輔|鶴岡陽太|遠藤綾|茅原実里|石立太一|内山昂輝|石川由依|戸松遥|斎藤滋|米田侑加|渡邊美希子|エヴァン・コール|暁佳奈|高瀬亜貴子|藤田春香|船本孝平|ヨシダレイコ|コヤスタケヒト|ナミカワダイスケ|ツルオカヨウタ|エンドウアヤ|チハラミノリ|イシダテタイチ|ウチヤマコウキ|イシカワユイ|トマツハルカ|サイトウシゲル|ヨネダユカ|ワタナベミキコ|エヴァン・コール|アカツキカナ|タカセアキコ|フジタハルカ|フナモトコウヘイ|ヴァイオレット・エヴァーガーデン・2