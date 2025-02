ヴーヴ・フルニ ブラン・ド・ブラン・モン・ド・ヴェルテュ・エクストラ ブリュット・ミレジメ [2009]750ml ギフトボックス【新年の贈り物】

商品説明

「モン・ド・ヴェルテュ」と名付けられた単一区画の畑の葡萄のみを使用。樹齢50〜60年。発酵槽で7ヶ月間のシュール・リー熟成。瓶内で5年間熟成後にデゴルジュマン。ドサージュ3g/L。