シャトー・ロシェイロン [2012]750ml【2025の人気アイテム】

商品説明

ピーター・シセックがボルドーにシャトーを購入!

世界的名声獲得後、初めて手掛けた渾身のフランスワイン【シャトー・ロシェイロン】 【フランス版ピングス】!

AOC サンテミリオン・グラン・クリュ。品種:メルロー70%、カベルネ・フラン30%。 収量1ha当たり20hl 。フレンチバリックで14ヶ月熟成。新樽比率は50%。無濾過。総生産量9000本。オーナー&醸造:ピーター・シセック

「スペインのペトリュス」と形容されるピングスを手掛けるピーター・シセックが、ボルドーにシャトーを購入した。サンテミリオンのサン・クリストフ・デ・バルド台地にある7.4 ヘクタールのシャトー・ロッシェイロンだ。

20年以上前、スペインに渡る前、シセックはボルドー大学で醸造を学び、ボルドーでワイン造りをしていた。もちろん当時はまだ無名で、誰も彼の名前でワインを購入してくれることはなかったはずだ。

しかし、ピングスで世界的な成功を収め、今や現代スペイン、ひいては世界のワインの潮流を語る上で、必要不可欠な立志伝中の人物となった。

つまり、このシャトー・ロッシェイロンの購入は自身のキャリアの出発点に戻ってきたということだ。

これまで、ボルドー右岸では、ル・パン、ヴァランドロー、ドームなど、10年に一度は大センセーションを巻き起こす革新的ワインが誕生してきました。今や スペインの伝説となったピングスを生み出した男、ピーター・シセックが一体どんなボルドーワインを造りだしたのか?味わってみるまではその全貌は分かりませんが、シセックのこれまでの経歴と実績を考えれば、シャトー・ロッシェイロンは間違いなくル・パン、ヴァランドロー、ドームの系譜を受け継ぐ21世紀の革命的ボルドーワインになるに違いありません。

ワインスペクテーター:92点

Release Price $135Country FranceRegion BordeauxIssue Mar 31, 2015

Tasting NoteVery ripe, with lush, velvety layers of plum sauce, melted licorice, warm fruitcake and blackberry reduction. Polished toast lines the core and carries the finish, with the fruit gliding through, while a flash of chalk adds cuts and length. Shows impressive depth for the vintage, with good cut for balance. Best from 2017 through 2027. Tasted twice, with consistent notes. 884 cases made.

ロバート・パーカー・コムにて2015年ヴィンテージで初めて評価されました。

ワインアドヴォケイト:93−95点(2015年産)

eRobertParker.com #224 Apr 2016 Neal Martin (93-95) Drink: 2020-2045

The 2015 Chateau Rocheyron, owned by Silvio Denz and Peter Sisseck, is a blend of 70% Merlot and 30% Cabernet Franc cropped at 35 hl/ha between 6-17 October. Matured in 30% new oak, the nose was primal but well defined, very pure with layers of dark cherries and creme de cassis. The palate is smooth on the entry, very fresh and harmonious, and the tannins are fine and supple in the mouth with a fine seam of acidity and a long, caressing finish. The Cabernet Franc works beautifully here, lending complexity and personality. This is a wonderful Saint Emilion that is imbued with Sissecks craftsmanship.