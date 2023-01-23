『東京西川 ウォッシャブルウールマイヤー毛布 ウールマイヤー アイボリー シングル ウォッシャブル 洗える 家庭で洗濯OK 毛布 もうふ ブランケットMD9091F【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 23時 51分に出品され03月11日 23時 51分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名：ウールマイヤー毛布(羽毛部分）

柄番：MD9091F S I

組成：パイル部分（羽毛部分）：ウール100% 糸地：ポリエステル100%

生産地 ：日本製

配色：I

サイズ：S シングル 140x200cm



特徴：ウォッシャブル（ご家庭の洗濯機で洗えます）