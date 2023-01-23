『PAR-SC2SA｜スリムエアコン ワイヤレスリモコン操作部｜三菱電機【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月13日 18時 49分に出品され05月13日 18時 49分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 三菱電機パッケージエアコン用別売部品 ワイヤレスリモコン操作部 （新品・純正品）

形名 PAR-SC2SA



付属品

単４乾電池 ２本

リモコンホルダー

取付用ねじ ２本



摘要機種

三菱電機パッケージエアコン用別売部品 各種