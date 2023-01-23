VANSON クローズ WORST デスラビット ロンT CRV-2314 バンソン CROWS ワースト 刺繍 長袖Tシャツ【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

高品質で定評のあるアメカジ、バイカーズブランド【VANSON(バンソン)】×【クローズ×WORST】コラボ

デスラビット ロンTee！



7thスカルスターにしがみつくデスラビットをデザインしたロングTee！

左手にはイナヅマが…(゜д゜)！

フロント左胸・バック上ロゴ〜デスラビ＆スターまでが刺繍！

…その他は抜染プリント仕上げ



型番:CRV-2314

素材:綿100%

カラー

・ブラック

・レッドウォバッシュ

サイズ/cm

M:着丈63 身幅51 肩幅46 袖丈63

L:着丈66 身幅54 肩幅50 袖丈66

XL:着丈68 身幅57 肩幅54 袖丈68

XXL:着丈69 身幅60 肩幅57 袖丈69

※多少の誤差はご容赦くださいませ。



ご注文前にサイズ詳細にて今一度ご確認くださいませ。

イメージ違いによります返品/交換はご遠慮くださいませ。



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