『アビレックス リュック AVIREX バッグ アヴィレックス メンズ レディース リュックサック バックパック リックサック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 16時 44分に出品され03月11日 16時 44分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在849件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品番号

AX2053



特徴

フライトジャケットをモチーフに高密度で織った生地を使用したシリーズ。正面にビスロンファスナーを配し、武骨でミリタリーブランドらしい面構えになっています。

B4サイズを収納可能、たくさんの書類やPCを収納できるため、デイリーはもちろん、通学・通勤にも最適なアイテムです。

メインルームが２か所に分かれている２気室デザインとなっており、一方に書類や小物類、もう一方にPCを収納するなど、用途に応じて使い分けることができます。

背面にクイックアクセスポケットを搭載。背負ったまま取り出せるので、財布やパスケースなどを入れるのにも便利です。メタルプレートにブランドネームをつけることで大人な雰囲気に仕上げました。

バッグの裏地には、細菌の増殖を抑制する抗菌効果を持つ素材を紡いだ繊維を使用しています。



素材

クロ：ナイロン素材、メイサイ：600Dポリエステル



生産国

中国



サイズ

横幅:31cm × 高さ:48cm × マチ幅:16cm



重量

約1，000g

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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