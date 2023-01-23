【クール配送】ドメーヌ・ルイ・ジャド ジュヴレ・シャンベルタン・1ｅｒ・ラヴォー・サン・ジャック [1995]750ml【2025の人気アイテム】

ワイン通を自認する者であるならば、誰ひとり知らぬ者はいないブルゴーニュを代表する生産者のひとつ、ルイ・ジャド。その１５０種類のワインをすべて造り出すのが、天才として名高いジャック・ラルディエールだ。

「シャンボール・ミュジニーのようなＡＯＣワインは普通の飲み物だと思ったらだめだ。ワイン自体が飲むものに対して主導権を握っているんだ！」。信じられないほどの早口かつ大声で、彼は語り続ける。

「プリティなワインを造ってもしょうがない。今美味しいというのと、ポテンシャルがあるというのは別だ。ＡＯＣワインの本質はポテンシャルだ。自然は常に素晴らしく、ハーモニーを自ら創造してくれる。その力をフルに伝えるためには、１５年は熟成、成長し続けるワインを造る必要があるんだ」。

ジャドのワインのがっしりした構造は、確かに早く飲むには辛い時もある。全房発酵、非常に高い発酵温度、普通の２倍３倍の時間をかける１ヶ月以上のマセラシオン。口当たりの良いバランスを最初からあざとく狙うのではなく、もてるものすべてをぎりぎりまで抽出するかのような、積極的な姿勢。

「ワインにはそのヴィンテージとテロワールの記憶がすべてしまい込まれている。そしてワインの起源である紀元前３千年のバビロニアからの歴史刻み込まれている。それを引き出してやることが私の務めだ」。

ルイ・ジャドの数多くのラインナップの中でもひときわ光るアイテムが、ボンヌ・マールとミュジニーだろう。前者はジャドのパワフルさが畑の もつ性格と合致し、相乗効果をもたらしているという点で。後者はミュジニーの厳しさと格調高さと圧倒的な緻密さが見事に表現され、ジャドのワインというよりまぎれもなくミュジニーのワインという意味において。

特にミュジニーの凝縮度と洗練の両立はすごい。たぶんルイ・ジャドの赤ワイン中の最高傑作。パリのワインショップで、これがロマネ・コンティ、ペ トリュース、マルゴー、シュヴァル・ブラン等と並んで特別のケースに陳列されているのを見たが、ようするにフランスではそういう位置づけなのだ。

「うちには多くの人が来てテイスティングするけど、ミュジニーは限られた人にだけ出す。だからこれは別の部屋において、人目に触れないところで熟成させている」。確かに９００本という生産量では無理もない。訪問者がこのワインに殺到して、すべて樽から飲み尽くされてしまうだろう。ところが日本では まったくと言っていいほど話題にのぼらず、長い間売れずに棚に放置されているのをよく見る。実に不思議である。

ワイナート 魅惑のブルゴーニュより抜粋

Ｄｏｍａｉｎｅ ｄｅｓ Ｈｅｒｉｔｉｅｒｓ Ｌｏｕｉｓ Ｊａｄｏｔ

ジャド家が代々継承してきた由緒ある自社畑

Ｄｏｍａｉｎｅ Ｌｏｕｉｓ Ｊａｄｏｔ

かつてマルサネ村にあり、名声を誇っていたドメーヌ・クレール・ダユは、相続上の問題が生じ、1985年、その所有畑をルイ・ジャド社に売却しました。その後もルイ・ジャド社は高品質なワインを生産するために自社畑の拡大に努めています。 ?