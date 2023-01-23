『2021 コトーブルギニョン ブラン メゾン ルロワ 蔵出し 正規品 白ワイン 辛口 750ml Maison Leroy Coteaux Bourguignons Blanc【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 05時 38分に出品され04月14日 05時 38分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】Maison Leroy Coteaux Bourguignons Blanc 2021



【蔵元】メゾン・ルロワ / Maison Leroy



【生産地】フランス/France＞ブルゴーニュ地方/Bourgogne



【格付】A.O.C コトー・ブルギニョン / Coteaux Bourguignons



【ヴィンテージ】2021年



【種類 / 味わい】白white / 辛口dry



【品種】シャルドネ100％



【容量】750ml



【輸入】正規輸入代理店 グッドリブ