『2021 コトーブルギニョン ブラン メゾン ルロワ 蔵出し 正規品 白ワイン 辛口 750ml Maison Leroy Coteaux Bourguignons Blanc【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 05時 38分に出品され04月14日 05時 38分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】Maison Leroy Coteaux Bourguignons Blanc 2021
【蔵元】メゾン・ルロワ / Maison Leroy
【生産地】フランス/France＞ブルゴーニュ地方/Bourgogne
【格付】A.O.C コトー・ブルギニョン / Coteaux Bourguignons
【ヴィンテージ】2021年
【種類 / 味わい】白white / 辛口dry
【品種】シャルドネ100％
【容量】750ml
【輸入】正規輸入代理店 グッドリブ
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ポイント10倍 赤ワイン ヴォーヌ ロマネ 2016 コカール ロワゾン フルーロ 750ml フランス ブルゴーニュ お中元 中元ギフト 敬老の日 ギフト
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赤ワイン モレ サン ドニ 2016 コカール ロワゾン フルーロ 750ml
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白ワイン オコタ バレルズ コントロール ヴォルテージ +5VOV シャルドネ 2016
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¥ 7545
赤ワイン サンクリスピーノ オーガニック ロッソ 500ml × 2ケース / 20本 イタリア のし・ギフト・サンプル各種対応不可
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レアル コンパニーア デ ビノス テンプラニーリョ [ 赤ワイン ミディアムボディ スペイン 750ml ]
¥ 7544
落札価格7546円
945 入札履歴
終了
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