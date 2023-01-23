『Drymate Washable Pee Pads for Dogs (2-Pack)， Waterproof， Absorbent， Non-Slip， Reusable Pet Training Potty Puppy Mats， ...[並行輸入品]【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 18時 02分に出品され03月05日 18時 02分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名：Drymate Washable Pee Pads for Dogs (2-Pack)， Waterproof， Absorbent， Non-Slip， Reusable Pet Training Potty Puppy Mats， Housebreaking， Incontinence Bed Pads， Crate/Kennel (USA Made) (Large， 29* x 36*) 翻訳：Drymate 洗えるおしっこパッド 犬用 (2個パック) 防水 吸収性 滑り止め 再利用可能 ペット トレーニング トイレ 子犬 マット ハウスブレイク 失禁 ベッドパッド 木枠/犬小屋 (アメリカ製) (L 29* x 36*) HELP REDUCE LANDFILL WASTE & SAVE MONEY: Drymate Washable & Reusable Potty Pads provide a sustainable solution for dog potty training and eliminate the need for disposable pads， helping to reduce landfill waste and save you $$$. CONTAINS ACCIDENTS & PROTECTS SURFACES: Our potty pads absorb urine and protect floors from potty training accidents in and around the home.