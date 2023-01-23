『最大36%★8/30限定 日本正規品 マンハッタンポーテージ トートバッグ Manhattan Portage Fisk Shoulder Bag Old School 数量限定 MP1418OLDSCH【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 09時 23分に出品され05月03日 09時 23分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ヒップホップやスケートボードをはじめとする、往年の90年代のストリートシーンをオマージュした限定コレクション『Old School』のショルダーバッグ。素材には、塩縮加工を施した50Dナイロンオックス生地を採用。



素材

＜表地＞

Nylon



サイズ(mm)

＜本体＞

幅 約 230、高さ 約 180、マチ 約 100



＜ショルダーストラップ＞

長さ 約 710〜1320×幅 約 25



※サイズは当店計測サイズとなります。

商品により、若干の個体差が生じます。



重さ(g)

約 260



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カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ 最大36%★8/30限定

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MP1418OLDSCH