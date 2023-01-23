ジェラートピケ オム GELATO PIQUE HOMME メンズ HOMME スリープベア柄ロングパンツ ジェラピケ パジャマ ルームウェア【2025の人気アイテム】

商品情報

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素材

本体：綿100％

サイズ

メンズ

M、L

商品仕様

・股上：Mサイズ約29.5cm、Lサイズ約30.5cm

・股下：Mサイズ約70cm、Lサイズ約72cm

・ウエストゴム+紐

※メーカーサイト寸法

商品説明

「HOTEL」をテーマにデザインした、クッションの上にちょこんと座るベアモチーフ柄がポイントのロングパンツ。



スモーキーなカラーリングがHOMMEらしく、さり気なくパイピングをアクセントに効かせています。



身生地には、ハリのある風合い豊かなUSAコットンを使用しています。



同シリーズのガウンやシャツ、ロングTシャツとのコーディネートをお楽しみいただけます。