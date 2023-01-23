『ジェラートピケ オム GELATO PIQUE HOMME メンズ HOMME スリープベア柄ロングパンツ ジェラピケ パジャマ ルームウェア【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 01時 50分に出品され05月05日 01時 50分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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素材
本体：綿100％
サイズ
メンズ
M、L
商品仕様
・股上：Mサイズ約29.5cm、Lサイズ約30.5cm
・股下：Mサイズ約70cm、Lサイズ約72cm
・ウエストゴム+紐
※メーカーサイト寸法
商品説明
「HOTEL」をテーマにデザインした、クッションの上にちょこんと座るベアモチーフ柄がポイントのロングパンツ。
スモーキーなカラーリングがHOMMEらしく、さり気なくパイピングをアクセントに効かせています。
身生地には、ハリのある風合い豊かなUSAコットンを使用しています。
同シリーズのガウンやシャツ、ロングTシャツとのコーディネートをお楽しみいただけます。
レギンス サイクルカーゴスパッツ
¥ 7546
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ジェラートピケ オム GELATO PIQUE HOMME メンズ HOMME スリープベア柄シャツ ジェラピケ パジャマ ルームウェア
¥ 7546
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LANVIN COLLECTION ランバン コレクション 織変形+ピケ先染めストライプ パジャマ メンズ 男性 紳士 ギフト 54420004 公式ショップ 正規ライセンス商品
¥ 7546
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落札価格7546円
537 入札履歴
終了
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