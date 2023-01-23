『リュック キルティングチェーンバックパック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 03時 28分に出品され03月14日 03時 28分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在70件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZOZO問い合わせ番号:76380272
ショップ:EMODA，エモダ
ブランド:EMODA，エモダ
商品名:キルティングチェーンバックパック
カテゴリ:バッグ>バックパック/リュック
ブランド品番:042351900101
素材:IVY・BLK：表地 合成皮革 裏地 ポリエステル 100％ L.MIX：表地 ポリエステル 60％，ウール 40％ 裏地 ポリエステル 100％
原産国:中国製
カラー:アイボリー，ブラック，その他
サイズ:FREE
企画ID:1613966，1629486，1614289，1613965
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落札価格7546円
70 入札履歴
終了
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