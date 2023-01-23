『リュック キルティングチェーンバックパック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 03時 28分に出品され03月14日 03時 28分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在70件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ZOZO問い合わせ番号:76380272

ショップ:EMODA，エモダ

ブランド:EMODA，エモダ

商品名:キルティングチェーンバックパック

カテゴリ:バッグ>バックパック/リュック

ブランド品番:042351900101

素材:IVY・BLK：表地 合成皮革 裏地 ポリエステル 100％ L.MIX：表地 ポリエステル 60％，ウール 40％ 裏地 ポリエステル 100％

原産国:中国製

カラー:アイボリー，ブラック，その他

サイズ:FREE

企画ID:1613966，1629486，1614289，1613965

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ リュック

キルティングチェーンバックパック