『テバ サンダル レディース ハリケーン XLT 2 1019235 HURRICANE XLT2 レディース Teva【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 00時 58分に出品され03月03日 00時 58分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
機能性とデザイン性を兼ね揃えたHURRICANE XLT 2（ハリケーン XLT 2）。
速乾性、耐久性にすぐれた地球にやさしいUnifi社のREPREVE再生ポリエステルウェビングを採用し、3点で足をホールドする独自のユニバーサルストラップシステムでお好みのサイズ感に調整可能。
軽量でクッション性の高いEVAミッドソールが履き心地の良さを実現します。
Durabrasion Rubberアウトソールが優れたトランクションを発揮し、一日中履いても疲れにくく、アウトドアからタウンユースまで幅広く活躍してくれること間違いなし。シンプルなデザインの万能サンダルはソックスとの組み合わせもおすすめです。
素材
・ ストラップ ： 米国Unifi社のREPREVE100％再生ポリエステルウェビング※1足あたり、プラスチックボトル4本が埋め立て廃棄物になるのを防ぎます。
・ユニバーサルストラップシステム： 3点をホールド。着脱と調整が簡単な面ファスナー仕様。ストラップエンド付き
・ ミッドソール：EVA
・ シャンク：ナイロン
・ アウトソール ： Durabrasion Rubber
・ 合成繊維と植物由来の素材で作られたヴィーガンフットウエア
重さ
・約225g (片足)※サイズによって重さが異なります。
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落札価格7546円
834 入札履歴
終了
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