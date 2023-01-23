『翌日発送・判例先例渉外親族法/大塚正之【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 20時 15分に出品され03月08日 20時 15分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在114件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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