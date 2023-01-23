『翌日発送・臨床試験用語事典/アラン・アール・スレ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 09時 42分に出品され04月29日 09時 42分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在154件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
出版社名：朝倉書店
著者名：アラン・アール・スレーター、佐久間昭、宮原英夫
発行年月：2006年10月
キーワード：リンショウ シケン ヨウゴ ジテン、アール・スレーター，アラン、サクマ，アキラ、ミヤハラ，ヒデオ
SODと活性酸素調節剤 その薬理作用と臨床応用
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落札価格7546円
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