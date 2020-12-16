●Hey! Say! JUMP／Fab! -Music speaks.-＜CD＞（3形態まとめ)20201216【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

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発売日:2020/12/16

商品番号：JACA- 5857set

3形態まとめ



※初回限定盤1、初回限定盤2、通常盤の3枚セット商品です。



ありふれた世界なら君は居ない。たくさんの“Fab!”を君に。

グループ通算8枚目のオリジナル・アルバムをリリース！



＜仕様・収録内容ポイント＞

初回限定盤1

・DVD：「Fab-ism」Video Clip & Making

・Fab!スペシャル三方背BOX仕様（194mm×194mm）

・大型歌詞フォトブックレット(32P)封入



初回限定盤2

・DVD

(1)「狼青年」・Video Clip & Making ・Promotion Video

(2)「千夜一夜」「ナイモノネダリ」Promotion Video

・三方背BOX＋デジパック仕様

・40P歌詞フォトブックレット封入



通常盤

・Bonus Track「闇の先へ僕らは歩き出す」収録

・折りポスター型歌詞ブックレット(16P)封入