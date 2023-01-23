『TWICE サナ 1st 写真集 【 Yes，I am Sana 】【数量限定/即納/ 初回限定特典フォトカード付 / 2種セット 】トゥワイス SANA 写真集 フォトブック JYP 公式グッズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 08時 14分に出品され03月03日 08時 14分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品構成
【White ver.】【Black ver.】の2種セット
※各バージョンの詳細は下記にてご確認ください。
・写真集
・アコーディオンポストカードセット
・スペシャルフォトカード(初度生産分のうち50枚に限定ランダム封入)
・初回限定特典：フォトカード2種(バージョン別)
【韓国発売日】
2021年4月9日
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落札価格7546円
698 入札履歴
終了
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