『TWICE サナ 1st 写真集 【 Yes，I am Sana 】【数量限定/即納/ 初回限定特典フォトカード付 / 2種セット 】トゥワイス SANA 写真集 フォトブック JYP 公式グッズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 08時 14分に出品され03月03日 08時 14分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品構成



【White ver.】【Black ver.】の2種セット

※各バージョンの詳細は下記にてご確認ください。



・写真集

・アコーディオンポストカードセット

・スペシャルフォトカード(初度生産分のうち50枚に限定ランダム封入)

・初回限定特典：フォトカード2種(バージョン別)



【韓国発売日】

2021年4月9日

カテゴリ CD、音楽ソフト、チケット

KーPOP タグ TWICE

サナ

1st



写真集

【

Yes，I

am

Sana

】【数量限定/即納/

初回限定特典フォトカード付

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2種セット

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