『輸入盤 FRANK ZAPPA / ZAPPA’ 88 ： THE LAST U.S. SHOW （LTD） [4LP]【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 19時 50分に出品され03月10日 19時 50分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在705件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:4LP 【輸入盤】 洋楽ロック 発売日:2021/06/18 登録日:2021/04/30 フランク・ザッパ ザッパ’88：ザ・ラスト・U.S.ショー（限定盤） フランク・ザッパ CD 内容:”［LP1 ： Side A］1. ””We Are Doing Voter Registration Here””2. The Black Page （New Age Version）3. I Ain’t Got No Heart4. Love Of My Life［LP1 ： Side B］1. Inca Roads2. Sharleena3. Who Needs The Peace Corps?4. I Left My Heart In San Francisco （Cory／Cross）［LP2 ： Side A］1. Dickie’s Such An Asshole2. When The Lie’s So Big3. Jesus Thinks You’re A Jerk4. Sofa ＃15. One Man One Vote［LP2 ： Side B］1. Happy Birthday Chad!2. Packard Goose Pt. I3. Royal March From ””L’Histoire Du Soldat”” （Stravinsky）4. Theme From The Bartok Piano Concerto ＃3 （Bartok）5. Packard Goose Pt. II6. The Torture Never Stops Pt. I7. Theme From ””Bonanza”” （Levans／livingston）8. Lonesome Cowboy Burt［LP3 ： Side A］1. The Torture Never Stops Pt. II2. City Of Tiny Lites3. Pound For A Bro