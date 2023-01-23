『輸入盤 FLEETWOOD MAC / FLEETWOOD MAC （DELUXE EDITION） [3CD＋DVD＋LP]【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 03時 07分に出品され04月20日 03時 07分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在473件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:3CD＋DVD＋LP 【輸入盤】 洋楽ロック 発売日:2018/01/19 登録日:2017/11/28 フリートウッド・マック フリートウッド・マック（デラックス・エディション） フリートウッド・マック CD 内容:［Disc 1 ： Orignal Album Remastered and Singles］1. Monday Morning2. Warm Ways3. Blue Letter4. Rhiannon5. Over My Head6. Crystal7. Say You Love Me8. Landslide9. World Turning10. Sugar Daddy11. I’m So Afraid12. Over My Head （Single Version）13. Rhiannon （Single Version）14. Say You Love Me （Single Version）15. Blue Letter （Single Version）［Disc 2 ： Alternates and Live］1. Monday Morning （Early Take）2. Warm Ways （Early Take）3. Blue Letter （Early Take）4. Rhiannon （Early Take）5. Over My Head （Early Take）6. Crystal （Early Version）7. Say You Love Me （Early Version）8. Landslide （Early Version）9. World Turning （Early Version）10. Sugar Daddy （Early Take）11. I’m So Afraid （Early Version）12. Over My Head （Live）13. Rhiannon （Live）14. Wh