ワンピース DXF THE RIVAL vs 1 エース、ティーチ 全2種セット【年末の贈り物】

商品情報

サイズ

高さ : 14.00 cm

横幅 : 21.20 cm

奥行 : 21.40 cm

重量 : 580.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【商品名】



ワンピース DXF THE RIVAL vs 1 エース、ティーチ 全2種セット



プロダクトカテゴリ:その他フィギュア



劇中のライバル同士の戦いを再現したフィギュアシリーズ第1弾、エースとティーチの全2種セットです。