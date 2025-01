再販 コトブキヤ 1/8 ARTFX J ポケットモンスターシリーズ ハルカ with ミズゴロウ フィギュア 【6月予約】【2025の人気アイテム】

商品情報

再販 コトブキヤ 1/8 ARTFX J ポケットモンスターシリーズ ハルカ with ミズゴロウ フィギュア



発売予定:2023年6月予定

(発売は遅れる可能性が御座います。)



ありがひとし氏による描き下ろしイラストを元にしたフィギュアシリーズ第2弾「ハルカ with ミズゴロウ」をたくさんのご要望にお応えして再生産決定!



手足を大きく伸ばしたポーズに、ツートーンのリボンや腰のバッグ、スニーカーなども細部まで再現。

パートナーとなるポケモンはミズゴロウ!

水しぶきパーツはクリア素材で爽やかな仕上がりです。



※初回生産時(2017年4月)から価格・パッケージを変更しての再生産となります。



全高:ハルカ/約195mm(台座含む)、ミズゴロウ/約70mm (1/8スケール)

PVC塗装済み完成品



(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM,(R),and character names are trademarks of Nintendo.



※お1人様2個まで



