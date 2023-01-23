『SONY カナル型ワイヤレスイヤホン ウォークマン用 ノイズキャンセリング Bluetooth対応 ブルー MDR-NWBT10N/L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 21時 06分に出品され03月06日 21時 06分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在113件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SONY カナル型ワイヤレスイヤホン ウォークマン用 ノイズキャンセリング Bluetooth対応 ブルー MDR-NWBT10N/L
【商品説明】
・サラウンド:非対応
・ノイズキャンセリング:対応
【サイズ】
高さ : 4.50 cm
横幅 : 8.50 cm
奥行 : 18.00 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7546円
113 入札履歴
終了
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