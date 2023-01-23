『【シップスキッズ】ARCH&LINE:155cm / パジャマ ロング シャツ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 00時 35分に出品され04月27日 00時 35分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在835件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※このアイテムは「返品・交換不可」商品です。
商品番号：504961333
ブランド：シップスキッズ/SHIPS KIDS
商品名：ARCH&LINE:155cm / パジャマ ロング シャツ
カテゴリ：ウェア>ワンピース・ドレス>ワンピース
素材：本体: コットン100％， 別布: コットン100％
カラー：ベージュ/ライトブルー
原産国：中国
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落札価格7546円
835 入札履歴
終了
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