『【シップスキッズ】ARCH&LINE:155cm / パジャマ ロング シャツ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 00時 35分に出品され04月27日 00時 35分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在835件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品番号：504961333

ブランド：シップスキッズ/SHIPS KIDS

商品名：ARCH&LINE:155cm / パジャマ ロング シャツ

カテゴリ：ウェア>ワンピース・ドレス>ワンピース

素材：本体: コットン100％， 別布: コットン100％

カラー：ベージュ/ライトブルー

原産国：中国