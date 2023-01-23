『スニーカー うさこ セカンドベビーシューズ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 23時 55分に出品され03月16日 23時 55分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在636件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ZOZO問い合わせ番号:53664592

ショップ:MIKI HOUSE，ミキハウス

ブランド:MIKI HOUSE，ミキハウス

商品名:うさこ セカンドベビーシューズ

カテゴリ:シューズ>スニーカー

ブランド品番:13-9302-826

素材:（皮革部分）合成皮革 （底材の種類）ゴム底

原産国:日本

カラー:インディゴブルー，マルチ

サイズ:13.5，13cm，14cm，14.5cm，15cm，15.5cm，16cm

企画ID:1437433