『舞台『刀剣乱舞』禺伝 矛盾源氏物語(Blu-ray Disc) ／ 七海ひろき/彩凪翔/綾凰華/麻央侑希/澄輝さやと/汐.. (Blu-ray)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 14時 57分に出品され03月15日 14時 57分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在846件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 2023年2月上演舞台『刀剣乱舞』シリーズ



商品詳細

七海ひろき/彩凪翔/綾凰華/麻央侑希/澄輝さやと/汐月しゅう

舞台『刀剣乱舞』禺伝 矛盾源氏物語(Blu-ray Disc)



種別 ：Blu-ray/ブルーレイ

発売日 ：2023/05/31

発売元 ：(株)マーベラスエンターテイメントLDC

商品番号：TBR-33091D

ジャンル：:アニメ

00001735186 商品カテゴリ バンダレコード ヤフー店 Blu-ray アニメ DVD、映像ソフト アニメーション その他

JANコード/ISBNコード 4988104133915

商品コード TH-TBR-33091D