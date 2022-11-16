『舞台『弱虫ペダル』The Cadence!(Blu-ray Disc) ／ 島村龍乃介 (Blu-ray)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 21時 47分に出品され03月29日 21時 47分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 【東京公演】7月5日(火)〜7月10日(日) シアター1010【大阪公演】7月16日(土)〜7月18日(月・祝) COOL JAPAN PARK OSAKA TT ホール



商品詳細

島村龍乃介

舞台『弱虫ペダル』The Cadence!(Blu-ray Disc)



種別 ：Blu-ray/ブルーレイ

発売日 ：2022/11/16

発売元 ：(株)マーベラスエンターテイメントLDC

商品番号：TBR-32017D

ジャンル：:アニメ

00001713431 商品カテゴリ バンダレコード ヤフー店 Blu-ray アニメ DVD、映像ソフト アニメーション その他

JANコード/ISBNコード 4988104131171

商品コード TH-TBR-32017D