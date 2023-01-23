『Cat Craft MultiTexture Carpet & Sisal Dual Cat Scratching Post with Feather【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 08時 53分に出品され03月20日 08時 53分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Cat Craft MultiTexture Carpet & Sisal Dual Cat Scratching Post with Feather Toy Mobile & Hanging Plush Cat Toys Grey/Natural
|ブランド名
|商品コメント
| SCRATCH SOLUTIONS Features 2 scratch posts with carpet and sisal rope to provide your cat with an outlet for the natural and healthy scratching habits cats have.
INTEGRATED CAT TOYS 2 plush hanging cat toys and feather mobile are the perfect outlets for your cats playful energy!
SAFE DURABLE CONSTRUCTION A sturdy wide base carpet sisal & plush materials ensures the stability of this dual post scratcher.
ASSEMBLED DIMENSIONS L 15.75 x W 15.75 x H 30
EASY TO CLEAN Easy to clean fabric vacuum or wipe down with damp cloth
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0018273405347
商品コード
YS0000047039598212
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落札価格7546円
40 入札履歴
終了
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