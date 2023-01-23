『【アンディス正規品】Andis UltraEdge Blade 5/8HT 替刃 16mm オースターA5互換【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 23時 50分に出品され03月07日 23時 50分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在788件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【アンディス正規品】AndisUltraEdgeBlade5/8HT替刃16mmオースターA5互換Andisは1922年創業のアメリカNo，1ペットバリカンメーカーです。アメリカ国内ではショーグルー、トリミングサロンを含めて圧倒的なシェアを持ち、世界90カ国以上に輸出しています。高密度以下のものと互換性が有りますOster社：A5シリーズ、パフォーマックス、パワーマックス、プロテージなどAndis社：ウルトラエッジ、AGシリーズ、AGCシリーズ、AGRシリーズなどWAHL社：Class45、KM-2など商品内容商品名：AndisUltraEdgeBlade5/8HT替刃16mmサイズ：【5/8HT】16mm販売元：Andis（アメリカ）輸入元：モビィ株式会社*仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
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落札価格7546円
788 入札履歴
終了
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