『（淡水魚）カラスゴイ 3〜5ｃｍ±（1匹）【生体】【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 23時 17分に出品され03月27日 23時 17分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
（生体サイズ） 3〜5ｃｍ±
（雌雄） 不問
（数量） 1匹
※養殖物
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落札価格7546円
447 入札履歴
終了
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