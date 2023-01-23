『【レビュー書いてプレゼント】 ライフジャケット セーフティーベスト AZTRON アストロン ユニセックス メンズ レディース SUP カヤック 川遊び パドルスポーツ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月03日 15時 49分に出品され05月03日 15時 49分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在636件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ：S、M、L、XL、XXL
カラー：グレー、アクア
浮力50N（ニュートン）
ISO12402-5認証済み/ボヤンシーエイド
カヤック・カヌー・SUP等のパドルスポーツで動きやすさを最優先したセーフティーベスト。
着脱が簡単なサイドエントリータイプ。
腕の部分は動かしやすいよう最大限大きくアームホールを設置。
小物や小さなアクセサリーを入れておくことが出来るポケットを正面に配置。
サイドにはサイズ調節可能なストラップが付属し、ピッタリとフィットさせることが出来ます。
短めの丈感で、座った時にもベストが浮きにくい設計。
肩の部分には安全の為のリフレクター付き。
大人が浮くのに十分な浮力(50N)を持ち、ISO12402-5認証済み。
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落札価格7546円
636 入札履歴
終了
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