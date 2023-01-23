『CLISPEED Rockhounding Tools Swing Bag Exercise Device Practice Supplies Hit【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 04時 32分に出品され03月30日 04時 32分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在669件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|CLISPEED Rockhounding Tools Swing Bag Exercise Device Practice Supplies Hit Strike Bag Swing Training Tool Training Practice Yellow Power Golf Power Bag
|ブランド名
|商品コメント
| POWER SWING BAG Do not practice or smash with hard force in case of pulled muscle or damaging bag;
Thicken cloth fabric for durable long lasting use. Make swing strong and powerful.
ROCKHOUNDING TOOLS To practice and help players find a more solid touch feeling.
HIT STRIKE BAG Help player master right swing gesture and quickly correct right and left curve ball.
SWING TRAINING TOOL Note Please do not fill in sand soil stones and other hard objects.
商品カテゴリ
商品コード
YS0000046838211972
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ゴルフネット(グリーン) 8.8m×1.6m
¥ 7537
落札価格7546円
669 入札履歴
終了
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