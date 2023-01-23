『CLISPEED Rockhounding Tools Swing Bag Exercise Device Practice Supplies Hit【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 04時 32分に出品され03月30日 04時 32分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在669件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 商品名 CLISPEED Rockhounding Tools Swing Bag Exercise Device Practice Supplies Hit Strike Bag Swing Training Tool Training Practice Yellow Power Golf Power Bag ブランド名 商品コメント POWER SWING BAG Do not practice or smash with hard force in case of pulled muscle or damaging bag;

Thicken cloth fabric for durable long lasting use. Make swing strong and powerful.

ROCKHOUNDING TOOLS To practice and help players find a more solid touch feeling.

HIT STRIKE BAG Help player master right swing gesture and quickly correct right and left curve ball.

SWING TRAINING TOOL Note Please do not fill in sand soil stones and other hard objects. 商品カテゴリ KAFKALOTTA スポーツ＆アウトドア ゴルフ 練習用品 スポーツ ゴルフ ゴルフ練習器具 その他ゴルフ練習器具

商品コード YS0000046838211972